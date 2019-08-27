Американского сенатора не пустили в Россию
Как отмечает DW , ранее Джонсон критиковал президента России Владимира Путина.
По данным пресс-службы республиканца Джонсона, во время поездки сенатор планировал, в частности, пообщаться с чиновниками, представителями гражданского общества и американскими бизнесменами. Точные даты поездки Джонсона, а также фамилии других членов делегации не сообщаются.
"Я надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями поможет создать условия для улучшения отношений между нашими странами. К сожалению, российские официальные лица продолжают играть в дипломатические игры с моими искренними стремлениями и отказали мне во въезде в Россию. Несмотря на эту мелочную обиду, я буду продолжать выступать за твердый и решительный ответ на агрессию России - и честный диалог, когда это возможно", - говорится в заявлении Джонсона.
Сенатор считает, что "путь, который Путин выбрал для России - это трагедия исторического масштаба".
"Вместо проведения свободных и справедливых выборов, уважения верховенства закона и интеграции экономики России в западные демократии Путин вторгся в Грузию, попытался незаконно аннексировать Крым, начал войну на востоке Украины, где погибли тысячи людей, и поддержал варварский режим в Сирии, который использовал химическое оружие против собственного народа в войне, в которой погибли сотни тысяч человек ", - заявил Джонсон.
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