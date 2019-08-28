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Espreso.tvОбществоРада сформирует новое правительство 29 августа, - Стефанчук

Рада сформирует новое правительство 29 августа, - Стефанчук


фото: president.gov.ua
Представитель Президента в Верховной Раде, будущий народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук рассчитывает, что Верховная Рада сформирует новый состав Кабинета министров 29 августа
Об этом он сказал журналистам на брифинге, сообщает Цензор.нет .

"Я искренне надеюсь, что формирование правительства будет 29 августа", - отметил.

Ранее Стефанчук сообщил, что "Слуга народа" готовит почти полтысячи изменений в Конституцию.

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