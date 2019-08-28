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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" готовит почти полтысячи изменений в Конституцию, - Стефанчук

"Слуга народа" готовит почти полтысячи изменений в Конституцию, - Стефанчук


фото: censor.net
Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что "Слуга народа" имеет 465 инициатив по внесению изменений в Конституцию в той или иной части

Об этом он сообщил на брифинге, сообщает Украинская правда.

"Их 465. Вопрос в том, насколько они по уровню готовности приближаются к идеалу. Я думаю, что эти инициативы есть, мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную Раду", - рассказал Стефанчук.

По словам представителя президента, сейчас определяется, какие из них будут определены президентом как приоритетные, и на базе этого уже будем формировать перечень того, над чем будут работать комитеты, и что будет принимать Верховная Рада.

"Мы понимаем, что многие из них (инициатив, - ред.) не найдут поддержки в Раде, потому что это вещи, которые дают возможность выгнать, если взять экономическую сферу, кто сидит на потоках, мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры. Конечно, это будет иметь сопротивление ", - отметил он.

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