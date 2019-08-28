"Слуг народа" учили давить на кнопки в стенах Рады

28 августа, 2019, 13:16

Сегодня в зале заседаний Верховной Рады Украины проходит обучение вновь избранных народных депутатов девятого созыва

Об этом сообщил представитель президента в ВР Руслан Стефанчук .

"Сегодня под куполом происходили первые учения по навыкам депутатской деятельности, так как собрались депутаты, которые не имеют опыта. Собрание посвятили тому, чтобы люди поняли, как технически воплощать те права, которые предоставлены им регламентом Украины: как проголосовать" за ", как" против ", как" воздержаться ", как записаться на слово, как сняться с регистрации, как включить систему синхронизации перевода. Прошло все быстро и понятно. Система" Рада "всего на 3 года младше нашего маленького депутата Святоша, которому 23 года", - рассказал он.

Фото: instagram / artem__dmytruk

По словам Стефанчук, нардепы тестировали сенсорную кнопку в Раде, которая предусмотрена регламентом. Он уверен, что в первый рабочий день в новых нардепов все равно будут определенные "милые казусы".

По сообщениям СМИ, обучение проходило без присутствия прессы. В то же время все входы на территорию парламента охраняли патрули полиции.