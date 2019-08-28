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Espreso.tvОбщество"Мы умерли": Коломойский утверждает, что в Украине больше нет олигархов

"Мы умерли": Коломойский утверждает, что в Украине больше нет олигархов


фото: censor.net
Олигарх Игорь Коломойский, отвечая на вопрос, удобны ли олигархи президентам и премьер-министрам, ответил, что в Украине больше нет олигархов

Об этом он сказал в интервью изданию Цензор.Нет.

"Они уже все прожрали, просрали, потратили на бразильцев и футбол. Олигархов больше нет - умерли! Нам надо вперед смотреть. У нас большие цели и задачи. Есть новая власть, новый президент. Я уверен, что у него (Зеленского, - ред.) нет и не будет своих новоявленных ахметовых, коломойских, пинчуков", - отметил Коломойский.

  • Ранее Игорь Коломойский выразил уверенность, что что действующий глава МВД Арсен Аваков останется в следующем правительстве.
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