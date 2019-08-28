Коломойский: у меня нет сомнений, что Аваков будет министром

28 августа, 2019, 10:21

Предприниматель Игорь Коломойский уверен, что действующий глава МВД Арсен Аваков останется в следующем правительстве

Об этом он заявил в интервью изданию Цензор.НЕТ.

"У меня даже нет сомнений, что Аваков будет министром. Во-первых, нет другой кандидатуры на этот пост, а второе - в стране должны быть какие-то стабильные вещи. Я думаю, сохранится и министр финансов [Оксана] Маркарова. Эти достойные люди на своем месте достойно работают", - считает Коломойский.

Кроме того, Коломойский сказал, что ему все равно, какие люди у власти.

"Главное, чтобы концепция выработана была. Важные результаты. Если будем слушать МВФ и ждать, что они вместо нас будут управлять страной, у нас будет все плохо", - заявляет он.

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