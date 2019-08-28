Петиция с требованием оставить Супрун в МЗ набрала 25 тыс. голосов

28 августа, 2019, 21:35

Петиция против увольнения Ульяны Супрун с должности руководительницы Министерства здравоохранения набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч подписей. Теперь петицию должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский

Об этом сообщается на сайте президента.

В петиции, которая была зарегистрировали 5 июня, просят "оставить Ульяну Супрун руководителем МОЗ с командой и продолжить реализацию стратегии реформирования сферы здравоохранения".

По мнению автора петиции, команда Супрун начала беспрецедентные изменения в медицине, отказавшись от многолетнего подхода "лечения болезней" в пользу профилактики и превентивной медицины.

"Надо позволить команде во главе с Ульяной Супрун продолжить трансформацию системы здравоохранения по утвержденным планам до момента ощущения необратимости процессов. Это слишком важно для нас и наших детей ", - говорится в петиции.