Петиция с требованием оставить Супрун в МЗ набрала 25 тыс. голосов
28 августа, 2019, 21:35
Петиция против увольнения Ульяны Супрун с должности руководительницы Министерства здравоохранения набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч подписей. Теперь петицию должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский
Об этом сообщается на сайте президента.
В петиции, которая была зарегистрировали 5 июня, просят "оставить Ульяну Супрун руководителем МОЗ с командой и продолжить реализацию стратегии реформирования сферы здравоохранения".
По мнению автора петиции, команда Супрун начала беспрецедентные изменения в медицине, отказавшись от многолетнего подхода "лечения болезней" в пользу профилактики и превентивной медицины.
"Надо позволить команде во главе с Ульяной Супрун продолжить трансформацию системы здравоохранения по утвержденным планам до момента ощущения необратимости процессов. Это слишком важно для нас и наших детей ", - говорится в петиции.
- Напомним, по данным СМИ, основным кандидатом на министра охраны здоровья определен Максим Степанов.
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