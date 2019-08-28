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Espreso.tvОбществоНовым министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской области Степанов, - СМИ

Новым министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской области Степанов, - СМИ


фото: lb.ua
Основным кандидатом на министра здравоохранения определен Максим Степанов

Об этом пишет издание LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что у Степанова уже был разговор с главным претендентом на кресло премьера Алексеем Гончаруком.

Ожидается, что в среду, 28 августа, у Степанова также состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским.

"Сам Степанов достаточно давно хотел работать в системе здравоохранения. Его шансы занять должность увеличивает также то, что он является близким другом и кумом Игоря Палицы", - говорится в сообщении Lb.ua

Степанов имеет 2 образования, 1 из них - медицинское (окончил Донецкий государственный медуниверситет им. Горького). Его уволил Петр Порошенко с должности главы Одесской ОГА между первым и вторым турами президентских выборов.

Отметим, что на сайте президента петиция с требованием оставить Ульяну Супрун руководителем МОЗ Украины с командой и продолжить реализацию стратегии реформирования сферы здравоохранения набрала необходимые 25 тыс. голосов.

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