НАБУ завершило расследование против экс-главы Запорожской ОГА
28 августа, 2019, 10:38
Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование в отношении бывшего главы Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля, который подозревается во внесении ложных данных в декларацию
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"27 августа 2019 г. подозреваемому и его защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - отмечается в сообщении.
По данным следствия, экс-чиновник не внес в электронную декларацию за 2016 и 2017 годы доходы на общую сумму около 43 млн гривень, а декларацию 2015 года вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.
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