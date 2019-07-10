Эксглаву Запорожской ОГА Бриля подозревают в сокрытии 43 млн грн состояния

10 июля, 2019, 21:13

НАБУ объявило эксглаве Запорожской ОГА Константину Брылю о подозрении в декларировании недостоверной информации

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Поскольку Константин Брыль не явился на вызов детективов НАБУ и не находится по месту жительства, 9 июля почте ему прислали сообщение о подозрении "по факту непредоставления декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 год и внесении недостоверных сведений в декларации... за 2016 и 2017 годы ".

В основу официального производства легли данные по расследованию программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый»).

Журналисты установили, что Брыль и его семья являются владельцами многочисленного элитного имущества - несмотря на то, что сам Брыль почти всю жизнь работал на государственной службе. И обнаружили, что в 2016 году он единственный среди губернаторов не подал электронную декларацию за 2015 год.

По данным следствия, Константин Брыль, который в течение апреля 2016 по июнь 2019 г. возглавлял Запорожскую областную государственную администрацию, вопреки закону не подал декларацию за 2015 год и не указал многочисленное имущество в декларациях за 2016-2017 годы. Речь идет об объектах недвижимости, в том числе земельный участок, автомобили, а также доходы и корпоративные права, на общую сумму почти 35 млн гривень и 8 млн гривень соответственно.

Константин Брыль был единственный председателем ОГА, который в 2016 году не подал е-декларацию - хотя по закону "О предупреждении коррупции», он должен был отчитаться о своих доходах до 1 ноября.

Журналисты также установили, что Константин Брыль, согласно информационной справке Государственного реестра прав на недвижимое имущество, является владельцем более 40 соток земли и двух домов на 625 и 282 квадратных метра в элитном поселке Пуща-Водица в Киеве. Три из четырех гектаров ему подарил отец - Иван Брыль, который также почти всю жизнь проработал на госслужбе.

Также Брыль имеет пятерых детей: двух сыновей и трех дочерей. На своих страницах в сети Facebook сыновья указали, что живут и учатся в Германии. О богатой жизни детей Константина Брыля также свидетельствует страница в Instagram его дочери: отдых на яхте на Лазурном побережье Франции, Майами, Мальдивы, Лондон.

Жена Константина Брыля Майя является владелицей квартиры площадью 222 квадратных метра и гаража в центре Киева, однокомнатной квартиры под Киевом, а также охотничьего дома в урочище "Дубрава" в Киевской области.

Сам Брыль тогда объяснил журналистам, что не обнародовать декларацию ему тогда приказала СБУ: "Не имею права нарушить приказ. Я являюсь действующим офицером Службы безопасности Украины. Для всех офицеров без исключения: для Брыля, для Иванова, для Петрова есть особый порядок подачи в НАПК наших деклараций. Я ее подал. И раскрыть эту декларацию, которая содержит гораздо больше информации, чем обычная декларация, которую я подавал и она была общедоступной, я не имею права нарушать приказ ".