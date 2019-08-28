Лукашенко не поедет в Польшу, потому что туда не пригласили Путина, - СМИ
28 августа, 2019, 16:05
Президент Беларуси Александр Лукашенко не поедет на мемориальные мероприятия к 80-й годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве, поскольку польская сторона не пригласила на мероприятие лидера РФ Владимира Путина
Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на издание Rzeczpospolita.
"Президент Беларуси отказался от визита в Польшу, поскольку на мероприятия в Варшаву польские власти не пригласили (президента РФ ред.) Путина", - говорится в сообщении.
По словам источника в Минске, поэтому белорусские власти "не решились делегировать на торжественные празднования высокопоставленного политика".
Отмечается, что на мемориальных мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве Беларусь будет представлять посол страны.
Напомним, Польша не пригласила Путина на годовщину Второй мировой из-за "исторической логики МИД России".
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