Польша не пригласила Путина на годовщину Второй мировой из-за "исторической логики МИД России"
Об этом заявил представитель президента Польши Кшиштоф Щерський, передает PAP.
В заявлении МИД России упрекают Варшаву в "предполагаемом игнорировании исторической логики", так Щерський прокомментировал это заявление и объяснил причины отсутствия приглашения.
"Мы ссылаемся на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 как на проблематичную", - пояснил он.
Также он сказал, что на 80-ю годовщину агрессии против Польши и начала Второй мировой войны, приглашены представители стран, с которыми Варшава тесно сотрудничает для установления мира на основе соблюдения международного права, уважения суверенитета государств и их территориальной целостности.
Напомним, 17 марта к 5 годовщине аннексии Крыма посольство Польши в Украине заявило, что поддерживает территориальную целостность Украины и не остановится в действиях, направленных на возвращение территориальной целостности Украины.
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