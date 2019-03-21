//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Польша не пригласила Путина на годовщину Второй мировой из-за "исторической логики МИД России"

Президента России Владимира Путина не пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны из-за участия СССР в территориальном распределении страны в 1936 году

Об этом заявил представитель президента Польши Кшиштоф Щерський, передает PAP.

В заявлении МИД России упрекают Варшаву в "предполагаемом игнорировании исторической логики", так Щерський прокомментировал это заявление и объяснил причины отсутствия приглашения.

"Мы ссылаемся на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 как на проблематичную", - пояснил он.

Также он сказал, что на 80-ю годовщину агрессии против Польши и начала Второй мировой войны, приглашены представители стран, с которыми Варшава тесно сотрудничает для установления мира на основе соблюдения международного права, уважения суверенитета государств и их территориальной целостности.

Напомним, 17 марта к 5 годовщине аннексии Крыма посольство Польши в Украине заявило, что поддерживает территориальную целостность Украины и не остановится в действиях, направленных на возвращение территориальной целостности Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 марта, 2019 четверг

20 марта, 2019 среда

больше новостей

21 марта, 2019 четверг

20 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать