Польша не пригласила Путина на годовщину Второй мировой из-за "исторической логики МИД России"

21 марта, 2019, 09:28

Президента России Владимира Путина не пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны из-за участия СССР в территориальном распределении страны в 1936 году

Об этом заявил представитель президента Польши Кшиштоф Щерський, передает PAP.

В заявлении МИД России упрекают Варшаву в "предполагаемом игнорировании исторической логики", так Щерський прокомментировал это заявление и объяснил причины отсутствия приглашения.

"Мы ссылаемся на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 как на проблематичную", - пояснил он.

Также он сказал, что на 80-ю годовщину агрессии против Польши и начала Второй мировой войны, приглашены представители стран, с которыми Варшава тесно сотрудничает для установления мира на основе соблюдения международного права, уважения суверенитета государств и их территориальной целостности.

Напомним, 17 марта к 5 годовщине аннексии Крыма посольство Польши в Украине заявило, что поддерживает территориальную целостность Украины и не остановится в действиях, направленных на возвращение территориальной целостности Украины.