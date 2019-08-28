Легенда британского футбола поддержал Сульшера

28 августа, 2019, 10:51

Знаменитый Гари Невилл поддержал главного тренера МЮ Уле-Гуннера Сульшера

Об этом сообщает Sky Sports.

Знаменитый футболист МЮ, а ныне телевизионный эксперт, Гари Невилл поддержал главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшера, который в последнее время активно критикуется болельщиками.

"Сейчас болельщикам придется тяжело. После разгрома "Челси" все ждали возвращения старого "Манчестер Юнайтед", но нужно понять, что такого не будет как минимум лет так четыре. Сульшер получил в распоряжение команду, находящуюся на стадии перестройки. Болельщики должны проявить немного терпения", - пояснил Гарри Невилл.

Сульшер возглавил МЮ в декабре прошлого года, под его руководством команда провела 29 матчей, 16 поединков победила, 4 сыграла вничью и 9 раз проиграла.