Колумбийскую звезду раскритиковал врач

28 августа, 2019, 14:03

Экс-врач сборной Колумбии раскритиковал Хамеса Родригеса

Об этом сообщает Futbol Red.

Экс-врач сборной Колумбии Эктор Фабио Круз рассказал подробности подготовки звездного футболиста Хамеса Родригеса к новому сезону.

"Вместо того, чтобы готовиться к новому сезону этим летом, он занимался укладкой волос. Футболист, зарабатывающий 7,5 млн евро в год, не может игнорировать свою подготовку. Большие клубы подписывают с такими игроками большие контракты, рассчитывают на их профессионализм и отдачу. У этого же парня этого нет, у него не все в порядке с головой", - прокомментировал Круз.

Родригес на данный момент является игроком мадридского "Реала", однако из-за недоверия к нему от главного тренера Зинедина Зидана футболист рассматривает варианты покинуть клуб.