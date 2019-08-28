Колумбийскую звезду раскритиковал врач
Об этом сообщает Futbol Red.
Экс-врач сборной Колумбии Эктор Фабио Круз рассказал подробности подготовки звездного футболиста Хамеса Родригеса к новому сезону.
"Вместо того, чтобы готовиться к новому сезону этим летом, он занимался укладкой волос. Футболист, зарабатывающий 7,5 млн евро в год, не может игнорировать свою подготовку. Большие клубы подписывают с такими игроками большие контракты, рассчитывают на их профессионализм и отдачу. У этого же парня этого нет, у него не все в порядке с головой", - прокомментировал Круз.
Родригес на данный момент является игроком мадридского "Реала", однако из-за недоверия к нему от главного тренера Зинедина Зидана футболист рассматривает варианты покинуть клуб.
- В июне Родригес, который принадлежит "Реалу", завершил свои выступления в составе мюнхенской "Баварии".
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