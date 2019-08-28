Коломойский советует национализировать государственные предприятия "для спасения Украины"
Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.
По словам Коломойского, его сейчас "не интересуют никакие активы".
"Я хочу сейчас одно: чтобы тарифы снизились в стране, это спасет экономику и позволит сохранить людей от выезда. Потому что если этого не будет, тогда нам конец. Нам как стране - это в широком смысле. Все скажут, что если при его богатстве он так говорит, то что делать нам, бедным людям? Я больше могу сказать: если для того, чтобы Украина выжила, надо стать не то, что социал-демократом, а коммунистом, я тоже на это готов. я готов все сдать и стать, скажем, простым директором завода, как было у большевиков при НЭПе (НЭП - новая экономическая политика, которую проводили в Советской России и СССР в 1920-е годы, - ред.)", - отметил он.
Коломойский добавил, что "для спасения Украины необходимо общая национализация крупных государственных предприятий плюс национализация разработки недр земли". Олигарх добавил, что "в нескольких отраслях нам нужен государственный капитализм".
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