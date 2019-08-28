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Espreso.tvОбществоКоломойский предлагает снять с России часть санкций

Коломойский предлагает снять с России часть санкций


фото: ukranews
Украинский олигарх Игорь Коломойский предложил частично снять с России санкции, которые запад наложил за участие в конфликте на Донбассе. По его мнению, это поможет реинтеграции оккупированных территорий

Об этом Коломойский сообщил в интервью "Цензор.нет".

"Я считаю, что мы можем предложить им (России - ред.) снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодно переговорная позиция. Нужно возвращать Донбасс сейчас. Ну а потом пройдет несколько лет, Россия неустойчива, там всегда может неожиданно смениться власть, и мы возьмем свое, если подготовимся", - сообщил Коломойский.

Он считает, что санкции, которые Запад ввел за участие России в конфликте на Донбассе, больно ударяют по экономике страны, поэтому российским властям будет выгодно воспользоваться этим предложением. Кроме того, снятие санкций, по словам Коломойского, приведет к восстановлению торговли Украины с Россией, в частности товарами, которые производят предприятия, расположенные на оккупированной части Донбасса.

  • Ранее Игорь Коломойский выразил уверенность, что действующий глава МВД Арсен Аваков останется в следующем правительстве.

 

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