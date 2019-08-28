Капитан "Шахтера" публично выразил желание покинуть клуб
28 августа, 2019, 09:59
Капитан "Шахтера" Тайсон сделал публичное заявление в соцсети, где выразил желание покинуть клуб
Об этом футболист сообщил в Instagram.
Капитан донецкого "Шахтера" и экс-игрок сборной Бразилии Тайсон сделал неожиданное заявление в Instagram, где публично попросил клуб отпустить его. Несмотря на недавнюю информацию об интересе итальянской "Ромы" к футболисту, Тайсон имел в виду клуб экс-тренера донецкого "Шахтера" Пауло Фонсеки.
"Дайте мне уйти. Благодарю Бога за все. У меня появилась уникальная возможность", - говорится в заявлении.
- 19 июня агент Тайсона заявил, что футболист останется в "Шахтере" .
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