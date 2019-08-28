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Espreso.tvСпортКапитан "Шахтера" публично выразил желание покинуть клуб

Капитан "Шахтера" публично выразил желание покинуть клуб


фото: shakhtar.com
Капитан "Шахтера" Тайсон сделал публичное заявление в соцсети, где выразил желание покинуть клуб

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Капитан донецкого "Шахтера" и экс-игрок сборной Бразилии Тайсон сделал неожиданное заявление в Instagram, где публично попросил клуб отпустить его. Несмотря на недавнюю информацию об интересе итальянской "Ромы" к футболисту,  Тайсон имел в виду клуб экс-тренера донецкого "Шахтера" Пауло Фонсеки.

"Дайте мне уйти. Благодарю Бога за все. У меня появилась уникальная возможность", - говорится в заявлении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

let me go! .. thanks God for everything

Публикация от Taison Barcellos Freda (@ taisonfreda7)

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