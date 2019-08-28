Болтон: встреча Зеленского и Трампа запланирована в Варшаве на 1 сентября
28 августа, 2019, 16:21
Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским 1 сентября в Варшаве
Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон во время своего визита в Украину, передает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что 1 сентября в Варшаве состоится церемония по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
"Я выразил наши ожидания о встрече двух президентов в Варшаве, и в ближайшие дни мы будем работать над ее организацией", - сказал Болтон.
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