Боевики 10 раз стреляли по украинским позициям, один военный ранен
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что позиции Объединенных сил обстреливали с запрещенного Минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм, а также - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
-
неподалеку Талаковки - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
-
дважды в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
-
трижды возле Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
-
вблизи Марьинки - с подствольных гранатометов;
-
неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил неподалеку Светлодарска из запрещенных Минском минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
"На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится в сообщении.
- Напомним, сутки перед этим боевики 5 раз били по силам ООС, есть раненый.
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень