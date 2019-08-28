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Espreso.tvОбществоБоевики 10 раз стреляли по украинским позициям, один военный ранен

Боевики 10 раз стреляли по украинским позициям, один военный ранен

В течение 27 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего ранение получил один украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что позиции Объединенных сил обстреливали с запрещенного Минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм, а также - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Талаковки - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • дважды в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • трижды возле Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Марьинки - с подствольных гранатометов;

  • неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил неподалеку Светлодарска из запрещенных Минском минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

"На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится в сообщении.

 
 

 

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