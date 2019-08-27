Боевики в течение суток 5 раз били по силам ООС, есть раненый
27 августа, 2019, 20:08
Противник обстреливал позиции подразделений ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 4 обстрела позиций:
- неподалеку Талаковки из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- в районе Водяного из ручных противотанковых гранатометов;
- около Павлополя из автоматических гранатометов;
- вблизи Марьинки из подствольных гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций ООС:
- вблизи Светлодарска из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
В течение текущих суток во время вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
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