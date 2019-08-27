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Espreso.tvОбществоБоевики в течение суток 5 раз били по силам ООС, есть раненый

Боевики в течение суток 5 раз били по силам ООС, есть раненый

Противник обстреливал позиции подразделений ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 4 обстрела позиций:

  • неподалеку Талаковки из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • в районе Водяного из ручных противотанковых гранатометов;
  • около Павлополя из автоматических гранатометов;
  • вблизи Марьинки из подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций ООС:

  • вблизи Светлодарска из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток во время вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

 

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