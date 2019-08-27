Боевики в течение суток 5 раз били по силам ООС, есть раненый

27 августа, 2019, 20:08

Противник обстреливал позиции подразделений ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 4 обстрела позиций:

неподалеку Талаковки из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе Водяного из ручных противотанковых гранатометов;

около Павлополя из автоматических гранатометов;

вблизи Марьинки из подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций ООС:

вблизи Светлодарска из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток во время вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранение.