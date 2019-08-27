Известный голкипер назвал имя следующего тренера "Ливерпуля"

27 августа, 2019, 12:28

Экс-голкипер "Ливерпуля" Ежи Дудек прогнозирует назначение Стивена Джерарда на пост главного тренера "Ливерпуля"

Об этом сообщает Przeglad Sportowy .

Легенда польского футбола, ексголкипер "Ливерпуля" Ежи Дудек поделился ожиданиями относительно будущего тренерского назначения в клубе.

"Недавно я был в" Ливерпуле "и там никто не держит в секрете, что Стивен Джеррард является главным и единственным кандидатом на замену Клоппа, когда его эра на" Энфилде "подойдет к концу. Все знают, что рано или поздно большой капитан вернется. ", - признался Дудек.

Поляк выступал в "Ливерпуле" с 2001 по 2007 года. Провел 126 матчей, выигрывал Лигу чемпионов в 2005 году, отразив пенальти Андрея Шевченко.