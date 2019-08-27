//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортИзвестный голкипер назвал имя следующего тренера "Ливерпуля"

Известный голкипер назвал имя следующего тренера "Ливерпуля"


фото: cyfrasport
Экс-голкипер "Ливерпуля" Ежи Дудек прогнозирует назначение Стивена Джерарда на пост главного тренера "Ливерпуля"

Об этом сообщает Przeglad Sportowy .

Легенда польского футбола, ексголкипер "Ливерпуля" Ежи Дудек поделился ожиданиями относительно будущего тренерского назначения в клубе.

"Недавно я был в" Ливерпуле "и там никто не держит в секрете, что Стивен Джеррард является главным и единственным кандидатом на замену Клоппа, когда его эра на" Энфилде "подойдет к концу. Все знают, что рано или поздно большой капитан вернется. ", - признался Дудек.

Поляк выступал в "Ливерпуле" с 2001 по 2007 года. Провел 126 матчей, выигрывал Лигу чемпионов в 2005 году, отразив пенальти Андрея Шевченко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 августа, 2019 вторник

26 августа, 2019 понедельник

больше новостей

27 августа, 2019 вторник

26 августа, 2019 понедельник

25 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать