Известный голкипер назвал имя следующего тренера "Ливерпуля"
27 августа, 2019, 12:28
Экс-голкипер "Ливерпуля" Ежи Дудек прогнозирует назначение Стивена Джерарда на пост главного тренера "Ливерпуля"
Об этом сообщает Przeglad Sportowy .
Легенда польского футбола, ексголкипер "Ливерпуля" Ежи Дудек поделился ожиданиями относительно будущего тренерского назначения в клубе.
"Недавно я был в" Ливерпуле "и там никто не держит в секрете, что Стивен Джеррард является главным и единственным кандидатом на замену Клоппа, когда его эра на" Энфилде "подойдет к концу. Все знают, что рано или поздно большой капитан вернется. ", - признался Дудек.
Поляк выступал в "Ливерпуле" с 2001 по 2007 года. Провел 126 матчей, выигрывал Лигу чемпионов в 2005 году, отразив пенальти Андрея Шевченко.
- 20 августа. Юрген Клопп зарикнувся о возможном окончании тренерской деятельности.
- 1 июня "Ливерпуль" Юргена Клоппа победил "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов .
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