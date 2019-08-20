Клопп анонсировал возможное окончание тренерской карьеры
20 августа, 2019, 19:37
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не исключает завершение карьеры через 2-3 года
Об этом сообщает Bild.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, который является действующим победителем Кубка Лиги чемпионов, предупредил фанов о возможном завершении карьеры в ближайшие 2-3 года.
"Я понятия не имею, как будет дальше. Надеюсь, что в ближайшие два-три года все будет идти так же, как и сейчас. И тогда я решу, что дальше. Возможно, я завершу карьеру, но так это будет или нет, я не знаю. Просто говорю это, чтобы вы не удивились, если это произойдет ", - рассказал немецкий специалист.
Под руководством Юргена Клоппа "Ливерпуль" провел 212 матчей, 122 победил, 52 провел вничью и 38 раз проиграл.
- 1 июня "Ливерпуль" Юргена Клоппа победил "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов .
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