Клопп анонсировал возможное окончание тренерской карьеры

20 августа, 2019, 19:37

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не исключает завершение карьеры через 2-3 года

Об этом сообщает Bild.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, который является действующим победителем Кубка Лиги чемпионов, предупредил фанов о возможном завершении карьеры в ближайшие 2-3 года.

"Я понятия не имею, как будет дальше. Надеюсь, что в ближайшие два-три года все будет идти так же, как и сейчас. И тогда я решу, что дальше. Возможно, я завершу карьеру, но так это будет или нет, я не знаю. Просто говорю это, чтобы вы не удивились, если это произойдет ", - рассказал немецкий специалист.

Под руководством Юргена Клоппа "Ливерпуль" провел 212 матчей, 122 победил, 52 провел вничью и 38 раз проиграл.