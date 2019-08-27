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Espreso.tvОбществоСтраны G7 потеряли единство в отношении к России, - Климкин

Страны G7 потеряли единство в отношении к России, - Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что страны "Большой семерки" потеряли солидарность в своем отношении к России

Об этом Климкин написал на своей странице в сети Twitter.

"Похоже, G7 утратила солидарность в своем отношении к РФ. Это печально. Но главное - сохранить солидарность действий в отношении РФ. Иначе, это будет мегаугроза. И для Украины. И прежде всего для G7", - говорится в сообщении.

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