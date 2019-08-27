Страны G7 потеряли единство в отношении к России, - Климкин
27 августа, 2019, 18:28
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что страны "Большой семерки" потеряли солидарность в своем отношении к России
Об этом Климкин написал на своей странице в сети Twitter.
"Похоже, G7 утратила солидарность в своем отношении к РФ. Это печально. Но главное - сохранить солидарность действий в отношении РФ. Иначе, это будет мегаугроза. И для Украины. И прежде всего для G7", - говорится в сообщении.
Похоже, # G7 потеряла солидарность в своем отношении к РФ. Это грустно. Но главное - сохранить солидарность действий по РФ. Иначе, это будет мегазагроза. И для Украины. И прежде всего для # G7 .- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 27, 2019
- 26 августа президент США Дональд Трамп заявил, что обязательно пригласит президента РФ Владимира Путина на следующий саммит Большой семерки (G7).
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