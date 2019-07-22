Трамп встретится с сенаторами по вопросу санкций в отношении Турции

22 июля, 2019, 16:04

Президент США Дональд Трамп планирует на этой неделе встретиться с группой американских сенаторов, чтобы обсудить возможные санкции в отношении Турции

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Санкции должны наказать Турцию за недавнюю покупку российской системы противоракетной обороны С-400.

Трамп сообщил советникам, что он хочет избежать санкций против Турции и дал уверения.

Сенаторы США от Республиканской и Демократической партий призывают президента Дональда Трампа ввести санкции, поскольку закон четко требует такого шага за "значительные операции" с секторами обороны и разведки Российской Федерации.

Однако администрация Трампа взяла паузу в вопросе санкций, несмотря на всеобъемлющий закон о санкциях 2017 года, известный как CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки с помощью санкций).

CAATSA требует, чтобы президент выбрал пять из 12 санкций - от запрета на выдачу виз и отказа в доступе к экспортно-импортного банка в США до более жестких вариантов, таких как запрет транзакций с финансовой системой США и отказ в выдаче лицензий на экспорт.

Однако, CAATSA не устанавливает каких-либо сроков для введения санкций или объяснения отказа, поэтому Трамп может отложить решение на неопределенное время.

Ранее власти США заявили об отстранении Турции от программы по производству компонентов для новейших американских истребителей F-35.