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Espreso.tvСпортПожар помешал проведению футбольного матча

Пожар помешал проведению футбольного матча


фото: twitter
Матч третьей бразильской лиги был отложен из-за пожара

Об этом сообщает The Guardian.

Лесные пожары в Амазонии влияют и на футбольные поединки. Матч третьего бразильского дивизиона был остановлен из-за чрезвычайно большого скопления дыма.

Поединок был восстановлен через 15 минут.

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