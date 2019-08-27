Пожар помешал проведению футбольного матча
27 августа, 2019, 18:44
Матч третьей бразильской лиги был отложен из-за пожара
Об этом сообщает The Guardian.
Лесные пожары в Амазонии влияют и на футбольные поединки. Матч третьего бразильского дивизиона был остановлен из-за чрезвычайно большого скопления дыма.
Поединок был восстановлен через 15 минут.
- 22 августа сообщалось, что из-за масштабных лесных пожаров в Амазонии Бразилии грозит экологическая катастрофа.
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