В "Слуге народа" анонсировали систему голосования по отпечатку пальца
Об этом сказал представитель президента в Верховной Раде, избран нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Наш", сообщает Liga.net .
"Сегодня мы уже поднимаем вопрос о системе Рада-4. Рада-3 - это просто сенсорная кнопка, то есть реакция на тепло. Когда же мы говорим о Совете-4, то это реакция на отпечаток пальца депутата", - подчеркнул Стефанчук.
Политик сообщил, что сейчас ведутся переговоры с Институтом прикладной математики и механики НАН Украины, который должен обеспечить техническую составляющую вопроса. Также проводятся консультации с юристами о внесении соответствующих изменений в регламент Верховной Рады.
Стефанчук выразил надежду, что новая система будет готова к эксплуатации после зимних каникул депутатов.
"Я думаю, где-то в течение полугода (система Рада-4 будет введена в эксплуатацию - ред.). Это не от нас зависит - это вопрос технический. Систему надо разработать, сертифицировать и внедрить в Верховную Раду. Очень надеюсь и заранее не говорю, но думаю, что после зимних каникул мы сможем перейти на абсолютно новую систему голосования ", - резюмировал он.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики