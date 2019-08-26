В "Слуге народа" анонсировали систему голосования по отпечатку пальца

26 августа, 2019, 16:58

В парламенте может появиться новая система голосования Рада-4, которая, в отличие от сенсорной кнопки системы Рада-3, реагировать не в тепло руки депутата, а на его отпечаток пальца

Об этом сказал представитель президента в Верховной Раде, избран нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Наш", сообщает Liga.net .

"Сегодня мы уже поднимаем вопрос о системе Рада-4. Рада-3 - это просто сенсорная кнопка, то есть реакция на тепло. Когда же мы говорим о Совете-4, то это реакция на отпечаток пальца депутата", - подчеркнул Стефанчук.

Политик сообщил, что сейчас ведутся переговоры с Институтом прикладной математики и механики НАН Украины, который должен обеспечить техническую составляющую вопроса. Также проводятся консультации с юристами о внесении соответствующих изменений в регламент Верховной Рады.

Стефанчук выразил надежду, что новая система будет готова к эксплуатации после зимних каникул депутатов.

"Я думаю, где-то в течение полугода (система Рада-4 будет введена в эксплуатацию - ред.). Это не от нас зависит - это вопрос технический. Систему надо разработать, сертифицировать и внедрить в Верховную Раду. Очень надеюсь и заранее не говорю, но думаю, что после зимних каникул мы сможем перейти на абсолютно новую систему голосования ", - резюмировал он.