Трюдо и Меркель призвали Украину к реформам
Об этом сообщает пресс-служба Трюдо.
Лидеры двух государств призвали Украину к реформам и заверили в дальнейшей поддержке.
"Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и подчеркнули важность реформ, отметив значительный мандат в этом, предоставленный после президентских и парламентских выборов", - отмечается в сообщении.
Кроме того, среди затронутых тем был также Иран и стремительные изменения климата в мире.
Напомним, 24 августа лидеры стран "Большой семерки" прибыли во Францию для участия в саммите в городе Биарриц. "Двое лидеров обсудили обязательность борьбы с изменениями климата. Они выразили обеспокоенность пожарами на Амазонке и признали эту проблему международной кризисом, который следует решать в рамках G7", - говорится в пресс-релизе.
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