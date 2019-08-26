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Espreso.tvОбществоТрюдо и Меркель призвали Украину к реформам

Трюдо и Меркель призвали Украину к реформам

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в рамках саммита G7 отметили важность реформ в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Трюдо.

Лидеры двух государств призвали Украину к реформам и заверили в дальнейшей поддержке.

"Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и подчеркнули важность реформ, отметив значительный мандат в этом, предоставленный после президентских и парламентских выборов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, среди затронутых тем был также Иран и стремительные изменения климата в мире.

Напомним, 24 августа лидеры стран "Большой семерки" прибыли во Францию для участия в саммите в городе Биарриц. "Двое лидеров обсудили обязательность борьбы с изменениями климата. Они выразили обеспокоенность пожарами на Амазонке и признали эту проблему международной кризисом, который следует решать в рамках G7", - говорится в пресс-релизе.

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