Лидеры всех стран G7 прибыли на саммит во французском курорте Биаррице

24 августа, 2019, 21:17

Лидеры всех стран, входящих в "группу семи", прибыли во Францию для участия в саммите в городе Биаррице

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Интефрас-Украина.

Президент Франции Эмманюэль Макрон находится в Биаррице с пятницы. В субботу он выступил с телевизионным обращением, в котором пообещал убедить участников G7 в том, что напряженность в торговых отношениях оказывает отрицательное влияние на все страны. Это заявление прозвучало после того, как США и Китай объявили о планах усилить пошлины на продукцию друг друга.

Также в пятницу во Францию прибыл премьер Канады Джастин Трюдо. Для него это последняя международная поездка перед федеральными выборами в Канаде, назначенными на октябрь.

В субботу утром на юго-запад Франции прилетел премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Его визит на саммит проходит на фоне кризиса в отношениях между Японией и Южной Кореей. Дипломатические отношения между странами достигли своей низшей точки в 1965 году, когда они были установлены. Причиной ссоры стал торговый спор, Южная Корея на ее фоне разорвала с Японией договор об обмене разведданными.

Затем во Франции приземлился самолет президента США Дональда Трампа. Для него этот саммит проходит во времена новых разногласий с союзниками по вопросам торговли, а также России и Ирана. Вскоре после прибытия в Биаррице Трамп встретился за обедом с Макроном.

Ближе к вечеру субботы в Биарриц прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Перед вылетом во Францию Джонсон заявил, что на саммите он намерен затронуть тему глобальной системы свободной торговли, обсудить проблемы биологического разнообразия, а также улучшение качества образования для девочек. Для Джонсона, который занял пост премьера этим летом, это первый саммит G7.

Вскоре после Джонсона на саммит прибыла канцлер Германии Ангела Меркель. Незадолго до вылета Меркель заявила, что ожидает от саммита четкого сигнала к борьбе с пожарами в Амазонии. Также Меркель ожидает от саммита призыва к борьбе с насилием в отношении женщин. Меркель, как и Трамп, успела встретиться с Макроном еще до официального старта саммита.

Последним из лидеров стран G7 на саммит прибыл премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Для Конте, который подал в отставку из-за политического кризиса в Италии, это, вероятно, последнее участие в саммите "группы семи".

На саммит также прибыл председатель Европейского совета Дональд Туск. Он успел выступить с пресс-конференцией до начала саммита, в ходе которой выразил сожаление, что на мероприятии не будет президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, с которым он "всегда посещал саммиты G7".

Юнкер ранее был госпитализирован в Люксембурге после удаления желчного пузыря.

Гостями саммита G7 станут премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Чили Себастьян Пиньера, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Официальное открытие трехдневного саммита G7 намечено на 19:30 по местному времени.

Саммит проходит в курортном городе Биаррице, расположенном на побережье на юго-западе Франции. К нему часто приезжают серферы, также прямо на побережье Биаррица находится известное казино, а туристы нередко посещают город ради гастрономических туров.