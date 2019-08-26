//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрамп хочет принимать следующий саммит G7 на собственном гольф-клубе

Трамп хочет принимать следующий саммит G7 на собственном гольф-клубе

Президент США Дональд Трампзапропонував провести саммит Большой семерки (G7) в 2020 году гольф-курорте Trump Doral, который принадлежит ему, в Майами

Такую инициативу он выдвинул перед пресс-конференцией с канцлером Германии Ангелой Маркель во время встречи лидеров G7 во французском Биаррице, сообщает Bloomberg.

Трам подчеркнул, что это будет удобно для участников, ведь гольф-курорт расположен в трех минутах полета на вертолете от международного аэропорта в Майами.

"Мы не нашли ничего, что могло бы даже приблизиться к конкуренции (с Trump Doral)", - сказал Трамп.

 

Он уточнил, что окончательное решение по этому поводу пока не принято.

Ранее Трамп заявил, что участники саммита G7 в Биаррице не пришли к единому мнению о возможности восстановления членства России в формате G8.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 августа, 2019 понедельник

больше новостей

26 августа, 2019 понедельник

25 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать