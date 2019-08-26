Трамп хочет принимать следующий саммит G7 на собственном гольф-клубе

26 августа, 2019, 19:06

Президент США Дональд Трампзапропонував провести саммит Большой семерки (G7) в 2020 году гольф-курорте Trump Doral, который принадлежит ему, в Майами

Такую инициативу он выдвинул перед пресс-конференцией с канцлером Германии Ангелой Маркель во время встречи лидеров G7 во французском Биаррице, сообщает Bloomberg.

Трам подчеркнул, что это будет удобно для участников, ведь гольф-курорт расположен в трех минутах полета на вертолете от международного аэропорта в Майами.

"Мы не нашли ничего, что могло бы даже приблизиться к конкуренции (с Trump Doral)", - сказал Трамп.

Он уточнил, что окончательное решение по этому поводу пока не принято.

Ранее Трамп заявил, что участники саммита G7 в Биаррице не пришли к единому мнению о возможности восстановления членства России в формате G8.