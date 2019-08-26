"Понимаете, здесь трудно сказать это для оппозиции или не оппозиции. Это иным политическим силам. Я надеюсь, что работа в парламенте будет направлена не на политическую позицию или оппозицию, а все же на развитие нашего государства. То, что мы говорим о руководящих должностей, а именно руководителей комитетов, то мы предлагаем (комитет - ред.) По правам человека и деоккупации временно оккупированных территорий, второе - это свобода слова, молодежи и спорта, евроинтеграция, и комиссия по вопросам ветеранов ", - сказал Разумков.

По его словам, эти вопросы обсуждались на заседании сегодня, но участники заседании решили взять тайм-аут до вторника, чтобы за это время провести консультации со своими политическими силами.

Также, добавил Разумков, обсуждались предложения относительно кандидатур на должности заместителей председателя Верховной Рады. "Но мы этот вопрос будем проговаривать после уже окончательного решения", - добавил политик.

В то же время он подтвердил информацию о том, не все партии подали свои предложения. "Это тоже правда. Но мы рассчитываем, что к вечеру получим предложения по руководящего состава в комитетах и на утро выйдем с консолидированной позицией ", - добавил лидер партии" Слуга народа ".

Ранее представитель президента в ВР Руслан Стефанчук заявил, что партия "Слуга народа" готова "каждой из оппозиционных сил отдать по комитету для руководства, а сама взять первого заместителя или секретаря".