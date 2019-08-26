"Парахоботикы узбагойтесь" Богдан объяснил, почему променял празднования Дня Независимости на свадьбу в Сен-Тропе

26 августа, 2019, 11:44

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Парахоботики узбагойтесь))) В свободное от работы время, куда хочу туда иду, - Хочу на свадьбу в Сан Тропе. Хочу на фронт в Пески))) Принципиально - НЕ воровать (но этого Вам не понять)", - говорится в фейсбуке Богдана (стиль и орфография сохранены).