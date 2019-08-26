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Espreso.tvОбщество"Парахоботикы узбагойтесь" Богдан объяснил, почему променял празднования Дня Независимости на свадьбу в Сен-Тропе

"Парахоботикы узбагойтесь" Богдан объяснил, почему променял празднования Дня Независимости на свадьбу в Сен-Тропе

Глава Офиса президента Андрей Богдан не увидел ничего плохого в своей поездке на свадьбу в Сен-Тропе на День Независимости

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Парахоботики узбагойтесь))) В свободное от работы время, куда хочу туда иду, - Хочу на свадьбу в Сан Тропе. Хочу на фронт в Пески))) Принципиально - НЕ воровать (но этого Вам не понять)", - говорится в фейсбуке Богдана (стиль и орфография сохранены).

  • Напомним, ранее Богдана заметили на свадьбе юриста Андрея Довбенко и владелицы юрфирмы LCF Анны Огренчук праздновали в Сен-Тропе на юге Франции.
  • Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости. И пока президент Владимир Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в центре города, руководитель его Офиса отдыхал на частной яхте.
  • По информации журналистов Bihus.info, Довбенко может влиять на кадровые назначения и "решение вопросов", связанных с государственными регистраторами в исполнительной службе, а также с продажей арестованного имущества.
  • Довбенко также известен тем, что фигурирует в бумагах Yanukovychleaks как юрист олигарха беглеца Сергея Курченко.
  • Кроме того, избранница Довбенко, юрист Анна Огренчук, недавно была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы, в которую также вошли приближенные к Богдану лица.
  • Кроме Андрея Богдана, на свадьбе Довбенко присутствует скандальный застройщик Андрей Ваврыш, который в июне представил проект переноса офиса президента в "Украинский дом".
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