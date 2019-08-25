В сети обсуждают как в День Независимости "потерялся" второй куплет гимна Украины
На этот факт обратили внимание в украиноязычном сегменте Twitter'е.
Гимн вчера исполнялся не весь сразу, а в виде попурри, что характерно для шоу-программ.
В частности, между первым куплетом в исполнении хора и маленькой девочки и третьим, который на крыше консерватории пела Тина Кароль, куда-то "выпал" куплет №2. Вместо него перед собравшимися выступила закарпатская рэперша Алина Паш, исполнявшая свою песню.
"Гимн обрывается и выскакивает девушка с тарелкой на голове и потоком бессознательного. Но ее никто не ловит, значит, так надо", - описал происходившее пользователь Gheorghe Bandu.
Второй куплет он назвал "неудобным".
Вот его слова:
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Справка
С 2003 года официально утвержденным вариантом гимна является только первый куплет и припев из аутентичного варианта.
Соответствующие изменения были подписаны 6 марта 2003 года вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.
- Как уже сообщалось, 26-летняя Алина Паш в предыдущие годы - уже в ходе боевых действий - по меньшей мере дважды посещала Российскую Федерацию, а также еще год назад собиралась туда на гастроли, которые она вынуждена была отменить после того, как по этому поводу начался настоящий скандал .
- Отчеты из этих путешествий в Москву, а также в оккупированную Ялту, исполнительница также открыто выставляла на своих страницах.
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