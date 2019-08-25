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Espreso.tvОбществоВ сети обсуждают как в День Независимости "потерялся" второй куплет гимна Украины

В сети обсуждают как в День Независимости "потерялся" второй куплет гимна Украины

На Шествии Достоинства, в День Независимости, 24 августа 2019 года, с участием президента Владимира Зеленского и его жены Елены на столичном Майдане Независимости исполнялась расширенная версия Гимна Украины, однако без второго куплета

На этот факт обратили внимание в украиноязычном сегменте Twitter'е.

Гимн вчера исполнялся не весь сразу, а в виде попурри, что характерно для шоу-программ.

В частности, между первым куплетом в исполнении хора и маленькой девочки и третьим, который на крыше консерватории пела Тина Кароль, куда-то "выпал" куплет №2. Вместо него перед собравшимися выступила закарпатская рэперша Алина Паш, исполнявшая свою песню.

"Гимн обрывается и выскакивает девушка с тарелкой на голове и потоком бессознательного. Но ее никто не ловит, значит, так надо", - описал происходившее пользователь Gheorghe Bandu.

Второй куплет он назвал "неудобным".

Вот его слова:

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, 

Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Справка

С 2003 года официально утвержденным вариантом гимна является только первый куплет и припев из аутентичного варианта.

Соответствующие изменения были подписаны 6 марта 2003 года вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.

  • Как уже сообщалось, 26-летняя Алина Паш в предыдущие годы - уже в ходе боевых действий - по меньшей мере дважды посещала Российскую Федерацию, а также еще год назад собиралась туда на гастроли, которые она вынуждена была отменить после того, как по этому поводу начался настоящий скандал .
  • Отчеты из этих путешествий в Москву, а также в оккупированную Ялту, исполнительница также открыто выставляла на своих страницах.
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