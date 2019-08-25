"Я - космополит». Реперка Алина Паш, которая пела на торжествах Зеленского ко Дню Независимости, во время войны публиковала свои фото из Москвы

25 августа, 2019, 13:29

26-летняя украинская певица в стиле рэп, финалистка VI сезона вокального шоу "X-Фактор" Алина Паш, которая 24 августа 2019 года вместе с Тиной Кароль и композитором Мирославом Скориком была привлечена к музыкальному оформлению организованной президентом Ходы Достоинства на Майдане Независимости и выполняла перед украинскими военными одну из своих композиций, в предыдущие годы - уже в ходе боевых действий - по меньшей мере один раз посещала Российскую Федерацию, а также еще год назад собиралась туда на гастроли

На это у Telegram обратил внимание общественный активист Сергей Стерненко, передает Еспресо.TV .

"Что-то она там о патриотизме пела и то, что мы едины. А на третьем году войны Алина каталась в Москву и делала" патриотические "фото на фоне Кремля. И не постеснялась еще их выложить у себя в Иnstagram", - отметил он.

Кроме того, на личной странице Алины можно найти ее видеообращение уже в следующем, 2018 году, с объяснением того, почему она отправляется в Москву на фестиваль в российский "кремниевой долине" Сколково.

"Я пою на украинском, русинском, русском и английском языках. Я - космополит", - заявляла тогда певица.

"Я буду бороться за свою музыку и поеду куда угодно, где меня с ней пригласят, если буду считать это необходимым", - подчеркнула артистка, отметив при этом, что уважает свою страну.

Однако, после того как по этому поводу начался настоящий скандал от участия в Bosco Fresh Fest (10-11 июня 2018 года, Сколково), организатором которого был приближен к Путину предприниматель Михаил Куснирович, она все же отказалась, объяснив это тем, что " музыке и любви нет места там, где начинаются шум, ненависть и непонимание ".

Вчера же она, напомним, выступала с песней на основе стихотворения "Садок вишневый коло хаты" Тараса Шевченко.

Справка

Алина Паш родом из Закарпатья.

2017 она окончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств.

Девушка замужем за гражданином Франции африканского происхождения. Они познакомились в Марселе.