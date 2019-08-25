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Espreso.tvМирВ крупнейших городах Канады подняли украинские флаги

В крупнейших городах Канады подняли украинские флаги

В знак почтения Дня Независимости Украины городской совет Оттавы, столицы Канады, поднял украинский флаг

Об этом передает Еспрессо.TV со ссылкой на Укринформ .

Оттава придерживается традиции поднимать 24 августа флаг Украины уже несколько лет подряд.

Кроме этого, 18 мая в День памяти жертв депортации крымскотатарского народа над зданием поднимают знамя с тамгой.

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Всего в этом году ко Дню Независимости Украины по меньшей мере четыре крупные канадские города подняли флаг Украины: Торонто, Виннипег, Монктон и Оттава.

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