Обнародованы подробности о погибшем сегодня на Донбассе украинском воине

25 августа, 2019, 18:10

25 августа 2019 года во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции Объединенных сил погиб 20-летний Виталий Олегович Собко, житель села Барсуки Ланивецкого района Тернопольской области, военнослужащий 35-й отдельной бригады морской пехоты

Об этом в Facebook сообщает Ланивецкий районный военный комиссариат, передает Еспресо.TV .

"25 августа 2019 года во время выполнения обязанностей военной службы в зоне проведения операции Объединенных сил погиб наш земляк, военнослужащий 35-й бригады Морской пехоты Вооруженных Сил Украины, Собко Виталий Олегович.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Виталия. В скорби и молитве низко склоняем головы в память верного сына Украины. Вечная память и слава герою!" - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.