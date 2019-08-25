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Espreso.tvОбществоОбнародованы подробности о погибшем сегодня на Донбассе украинском воине

Обнародованы подробности о погибшем сегодня на Донбассе украинском воине

25 августа 2019 года во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции Объединенных сил погиб 20-летний Виталий Олегович Собко, житель села Барсуки Ланивецкого района Тернопольской области, военнослужащий 35-й отдельной бригады морской пехоты

Об этом в Facebook сообщает Ланивецкий районный военный комиссариат, передает Еспресо.TV .

"25 августа 2019 года во время выполнения обязанностей военной службы в зоне проведения операции Объединенных сил погиб наш земляк, военнослужащий 35-й бригады Морской пехоты Вооруженных Сил Украины, Собко Виталий Олегович.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Виталия. В скорби и молитве низко склоняем головы в память верного сына Украины. Вечная память и слава герою!" - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

  • Во время сегодняшних обстрелов со стороны российско-террористических сил четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести. Во время эвакуации в медицинское учреждение один из воинов умер.
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