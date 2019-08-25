Обнародованы подробности о погибшем сегодня на Донбассе украинском воине
25 августа, 2019, 18:10
25 августа 2019 года во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции Объединенных сил погиб 20-летний Виталий Олегович Собко, житель села Барсуки Ланивецкого района Тернопольской области, военнослужащий 35-й отдельной бригады морской пехоты
Об этом в Facebook сообщает Ланивецкий районный военный комиссариат, передает Еспресо.TV .
"25 августа 2019 года во время выполнения обязанностей военной службы в зоне проведения операции Объединенных сил погиб наш земляк, военнослужащий 35-й бригады Морской пехоты Вооруженных Сил Украины, Собко Виталий Олегович.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Виталия. В скорби и молитве низко склоняем головы в память верного сына Украины. Вечная память и слава герою!" - говорится в сообщении.
О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.
- Во время сегодняшних обстрелов со стороны российско-террористических сил четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести. Во время эвакуации в медицинское учреждение один из воинов умер.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики