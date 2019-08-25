25 августа на фронте: трое раненых, один погибший

25 августа, 2019, 13:51

25 августа 2019 года в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших собратьев от полученных ранений скончался", - отметили в командовании ООС.

Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов.