25 августа на фронте: трое раненых, один погибший
25 августа, 2019, 13:51
25 августа 2019 года в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших собратьев от полученных ранений скончался", - отметили в командовании ООС.
Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов.
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