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Espreso.tvОперація об'єднаних сил25 августа на фронте: трое раненых, один погибший

25 августа на фронте: трое раненых, один погибший

25 августа 2019 года в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших собратьев от полученных ранений скончался", - отметили в командовании ООС.

Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов.

 

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