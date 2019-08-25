Этот день в истории: украинцы начали заселять Кубань

25 августа, 2019, 17:50

25 августа 1792 года украинские переселенцы пересекли Керченский пролив и высадились на острове Тамань в устье реки Кубань

Руководил их действиями полковник Савва Билый, который в свою очередь подчинялся кошевому атаману Антону Головатому, рассказывает Еспресо.TV.

Подавляющее большинство территории Украины тогда было захвачено русской царицей Екатериной II. После повторного - первым это сделал Петр I - уничтожения Запорожской Сечи она поставила перед вчерашними запорожцами условие: либо они прекращают жить по своему традиционному укладу и обычному праву, либо начинают осваивать земли за Азовским морем.

Читайте также: Как украинцы начали освоение Кубани

Вот почему современное население формально российской Кубани преимущественно является прямыми потомками украинцев Среднего Приднепровья.

Украинской Кубань осознавала себя до середины ХХ в.