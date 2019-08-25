Этот день в истории: украинцы начали заселять Кубань
Руководил их действиями полковник Савва Билый, который в свою очередь подчинялся кошевому атаману Антону Головатому, рассказывает Еспресо.TV.
Подавляющее большинство территории Украины тогда было захвачено русской царицей Екатериной II. После повторного - первым это сделал Петр I - уничтожения Запорожской Сечи она поставила перед вчерашними запорожцами условие: либо они прекращают жить по своему традиционному укладу и обычному праву, либо начинают осваивать земли за Азовским морем.
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Вот почему современное население формально российской Кубани преимущественно является прямыми потомками украинцев Среднего Приднепровья.
Украинской Кубань осознавала себя до середины ХХ в.
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