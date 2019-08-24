Зеленский не упомянул в своей речи УНР и УПА, но почему-то рассказал об открытии МакДональдса как историческом достижении, - профессор Алексей Гарань

24 августа, 2019, 15:13

К сожалению, в речи, произнесенной президентом Владимиром Зеленским на День Независимости, 24 августа 2019 года, не нашлось места Украинской Народной Республике и Украинской Повстанческой Армии

Об этом профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань заявил в эфире Еспресо.TV.

"Если говорить о его (президента, - ред.) речи, она в целом была нормальная, сбалансированная, патриотическая. И на давние призывы общественности он объявил, что 29 августа будет Днем памяти погибших за независимость и территориальную целостность. Это предложение, на самом деле, существует уже несколько лет. И Зеленский это сделал. А вот что в речи Зеленского меня "резануло" - я как историк и политолог внимательно слушаю некоторые вещи - он вспоминал много успехов Украины, начиная с прошлых тысячелетий, и при этом сказал, что 100 лет Украина боролась за независимость и даже в советское время диссиденты - и дальше перечень этих диссидентов. Подождите, можно было вспомнить, что 100 лет назад возникла Украинская Народная Республика, которая боролась за это. Он этого не вспомнил. Он не упомянул Украинской Повстанческой Армии. Это понятно, он хотел обойти эти темы. Но 100-летие УНР, 100-летие Злуки, я думаю, вполне можно было вспомнить", - отметил политолог.

Кроме того, по его словам, для него не до конца понятно, почему когда Зеленский вспоминал о том, что мы вместе переживали, "среди важных событий было открытие МакДональдса в Украине".

"Я не понимаю, почему это", - добавил Гарань.