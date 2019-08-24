Вместо Ходы на Майдане Порошенко встретился с военными
24 августа, 2019, 11:42
После межцерковного Молебна за Украину пятый президент Петр Порошенко отправился не на торжества с участием Владимира Зеленского на Майдане Независимости, а в Генштаб ВСУ на Воздухофлотском проспекте, где почтили погибших на фронте Героев
Об этом он рассказал в себя на Facebook, рассказывает Еспресо.TV .
"Для меня очень важно разделить этот праздничный день с теми, кто защищает нашу независимость.
Вместе с военными и их семьями мы вспомнили тех, кто отдал свою жизнь за Украину, и сфотографировались на память.
Невероятно теплая встреча, которая греет мое сердце. Всех поздравляю с праздником! ", - отметил Порошенко.
- В свою очередь бывшие украинские президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко прибыли на торжества, которые проводились на Майдане.
- В то же время Зеленского, как и представителей его команды, на Молитве за Украину не было.
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