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Espreso.tvОбществоВместо Ходы на Майдане Порошенко встретился с военными

Вместо Ходы на Майдане Порошенко встретился с военными

После межцерковного Молебна за Украину пятый президент Петр Порошенко отправился не на торжества с участием Владимира Зеленского на Майдане Независимости, а в Генштаб ВСУ на Воздухофлотском проспекте, где почтили погибших на фронте Героев

Об этом он рассказал в себя на Facebook, рассказывает Еспресо.TV .

"Для меня очень важно разделить этот праздничный день с теми, кто защищает нашу независимость.

Вместе с военными и их семьями мы вспомнили тех, кто отдал свою жизнь за Украину, и сфотографировались на память.

Невероятно теплая встреча, которая греет мое сердце. Всех поздравляю с праздником! ", - отметил Порошенко.

  • В свою очередь бывшие украинские президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко прибыли на торжества, которые проводились на Майдане.
  • В то же время Зеленского, как и представителей его команды, на Молитве за Украину не было.
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