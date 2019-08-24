Вместо Ходы на Майдане Порошенко встретился с военными

24 августа, 2019, 11:42

Об этом он рассказал в себя на Facebook, рассказывает Еспресо.TV .

"Для меня очень важно разделить этот праздничный день с теми, кто защищает нашу независимость.

Вместе с военными и их семьями мы вспомнили тех, кто отдал свою жизнь за Украину, и сфотографировались на память.

Невероятно теплая встреча, которая греет мое сердце. Всех поздравляю с праздником! ", - отметил Порошенко.