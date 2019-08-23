Усик резко ответил российскому фанату, который смеялся над Днем флага
23 августа, 2019, 21:55
Экс-абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отреагировал на комментарий поклонника, который поинтересовался день какого именно флага празднует Украины
Об этом Усик сообщил на странице в Instagram.
На своей странице в соцсети боксер поздравил украинцев с Днем флага.
Один из подписчиков (страница показывает, что он скорее всего из России) решил задать Усику вопрос: "С днем какого флага, Саня?" и добавил изображение флага РФ, после которого поставил знак вопроса.
Усик ответил: "В вашем случае с флагом ЛГБТ", и поставил соответствующий флаг.
- Напомним, свой следующий бой Усик проведет 12 октября. Украинец дебютирует в супертяжелом весе.
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