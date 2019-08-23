Усик резко ответил российскому фанату, который смеялся над Днем флага

23 августа, 2019, 21:55

Экс-абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отреагировал на комментарий поклонника, который поинтересовался день какого именно флага празднует Украины

Об этом Усик сообщил на странице в Instagram.

На своей странице в соцсети боксер поздравил украинцев с Днем флага.

Один из подписчиков (страница показывает, что он скорее всего из России) решил задать Усику вопрос: "С днем какого флага, Саня?" и добавил изображение флага РФ, после которого поставил знак вопроса.

Усик ответил: "В вашем случае с флагом ЛГБТ", и поставил соответствующий флаг.