//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТверк на огороде: Баба Доцька с новой пародией бьет рекорды на YouTube

Тверк на огороде: Баба Доцька с новой пародией бьет рекорды на YouTube

Почти 75 тыс. просмотров на YouTube собрала новая песня коломыйской юмористки Бабы Доцьки. На этот раз о работе на огороде

"Сия песня для всех тех, кто знает ек то тежко иметь огород) Бережит здоровли и най ваш урожай будет файнишим ек мой)", - прокомментировала видео Баба Доцька.

Пародия "Город" написана на песню # Натверкай исполнительницы JERRY HEIL feat. MAMASITA

"В народе говорят, кто не видел свежую пародию Бабы Доцьки, тому будет си болото забивать под ногти и пьеты пукать!" - шутит Баба Доцька.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 августа, 2019 суббота

больше новостей

24 августа, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать