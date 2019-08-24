Тверк на огороде: Баба Доцька с новой пародией бьет рекорды на YouTube

24 августа, 2019, 22:54

Почти 75 тыс. просмотров на YouTube собрала новая песня коломыйской юмористки Бабы Доцьки. На этот раз о работе на огороде

"Сия песня для всех тех, кто знает ек то тежко иметь огород) Бережит здоровли и най ваш урожай будет файнишим ек мой)", - прокомментировала видео Баба Доцька.

Пародия "Город" написана на песню # Натверкай исполнительницы JERRY HEIL feat. MAMASITA

"В народе говорят, кто не видел свежую пародию Бабы Доцьки, тому будет си болото забивать под ногти и пьеты пукать!" - шутит Баба Доцька.