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Espreso.tvОбществоОбмен пленных вскоре состоится, - Уолкер

Обмен пленных вскоре состоится, - Уолкер

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил надежду, что обмен пленных в Украине и России вскоре состоится

Об этом он сказал на Ходе Достоинства в Киеве, передает Общественное .

"Очень надеюсь, что обмен состоится, но я не участвую в этих переговорах. Я знаю, что для президента Украины очень важно вернуть домой всех, и прежде всего моряков. Надеюсь, что в ближайшее время смогу также пообщаться с господином Сурковым, встретиться с ним" , - отметил Волкер.

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