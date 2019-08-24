Обмен пленных вскоре состоится, - Уолкер

24 августа, 2019, 12:09

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил надежду, что обмен пленных в Украине и России вскоре состоится

Об этом он сказал на Ходе Достоинства в Киеве, передает Общественное .

"Очень надеюсь, что обмен состоится, но я не участвую в этих переговорах. Я знаю, что для президента Украины очень важно вернуть домой всех, и прежде всего моряков. Надеюсь, что в ближайшее время смогу также пообщаться с господином Сурковым, встретиться с ним" , - отметил Волкер.