Линкявичус на украинском языке поздравил украинцев с Днем независимости

24 августа, 2019, 09:13

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус поздравил украинцев с 28-й годовщиной независимости государства

Он обратился к украинцам через соцсети на украинском языке.

"Шановні друзі, шановні українці! 80 років тому пакт Ріббентропа-Молотова поділив Європу, але не зруйнував єдності наших народів. Литва та Україна завжди йшли разом шляхом свободи, Литва підтримувала і підтримуватиме боротьбу України за свободу і територіальну цілісність. З Днем незалежності, Україно! За Вашу і нашу свободу!" - говорится в поздравлении Линкявичуса.