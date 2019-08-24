Линкявичус на украинском языке поздравил украинцев с Днем независимости
24 августа, 2019, 09:13
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус поздравил украинцев с 28-й годовщиной независимости государства
Он обратился к украинцам через соцсети на украинском языке.
"Шановні друзі, шановні українці! 80 років тому пакт Ріббентропа-Молотова поділив Європу, але не зруйнував єдності наших народів. Литва та Україна завжди йшли разом шляхом свободи, Литва підтримувала і підтримуватиме боротьбу України за свободу і територіальну цілісність. З Днем незалежності, Україно! За Вашу і нашу свободу!" - говорится в поздравлении Линкявичуса.
- Напомним, что президент США Дональд Трамп в своем поздравлении отметил, что поддержка со стороны США территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ неизменна.
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