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Espreso.tvОбществоЛинкявичус на украинском языке поздравил украинцев с Днем независимости

Линкявичус на украинском языке поздравил украинцев с Днем независимости

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус поздравил украинцев с 28-й годовщиной независимости государства

Он обратился к украинцам через соцсети на украинском языке.

"Шановні друзі, шановні українці! 80 років тому пакт Ріббентропа-Молотова поділив Європу, але не зруйнував єдності наших народів. Литва та Україна завжди йшли разом шляхом свободи, Литва підтримувала і підтримуватиме боротьбу України за свободу і територіальну цілісність. З Днем незалежності, Україно! За Вашу і нашу свободу!"  - говорится в поздравлении Линкявичуса.

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