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Espreso.tvОбществоТрамп, Макрон и британская королева поздравили Украину с Днем Независимости

Трамп, Макрон и британская королева поздравили Украину с Днем Независимости

В адрес президента Владимира Зеленского поступают поздравления по случаю 28-й годовщины Независимости Украины

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Так, президент США Дональд Трамп отметил, что поддержка со стороны США территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ неизменна.

"В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые очень важны для успеха Украины, включая реформами в области верховенства права и борьбы с коррупцией, укрепления демократических институтов и содействия экономическому росту", - отметил в своем приветствии Трамп.

Также поздравления с Днем Независимости Украины поступило от королевы Великобритании Елизаветы Второй.

"С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои поздравления по случаю Вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями счастья и процветания народу Украины в грядущие годы", - говорится в тексте.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем поздравлении отметил, что Франция остается рядом с Украиной для восстановления мира на востоке страны.

"Я приветствую Вашу инициативность и решительность, направленные на быстрое получение конкретного прогресса в интересах населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны хотел бы заверить Вас в моем стремлении достичь решающих результатов на переговорах в рамках Нормандского формата и в переговорах с Россией", - отметил Макрон.

 

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