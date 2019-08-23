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Espreso.tvОбществоЗеленский просил у Минска поддержки - Лукашенко

Зеленский просил у Минска поддержки - Лукашенко


фото: tyt.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский просил у Минска поддержки

Об этом Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом, комментируя отношения с Украиной, сообщает БелТА.

"У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Владимиром Зеленским, - ред). Они просили какой-нибудь поддержки. Как мы, предоставляем - или нет?" - рассказал белорусский лидер.

31 июля Зеленский и Лукашенко провели телефонный разговор, во время которого обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Донбассе.

Зеленский подробно рассказал президенту Беларуси о ситуации на Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки в Минске.

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