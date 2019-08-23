Зеленский просил у Минска поддержки - Лукашенко
23 августа, 2019, 15:26
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский просил у Минска поддержки
Об этом Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом, комментируя отношения с Украиной, сообщает БелТА.
"У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Владимиром Зеленским, - ред). Они просили какой-нибудь поддержки. Как мы, предоставляем - или нет?" - рассказал белорусский лидер.
31 июля Зеленский и Лукашенко провели телефонный разговор, во время которого обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Донбассе.
Зеленский подробно рассказал президенту Беларуси о ситуации на Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки в Минске.
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