Зеленский просил у Минска поддержки - Лукашенко

23 августа, 2019, 15:26

Об этом Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом, комментируя отношения с Украиной, сообщает БелТА.

"У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Владимиром Зеленским, - ред). Они просили какой-нибудь поддержки. Как мы, предоставляем - или нет?" - рассказал белорусский лидер.

31 июля Зеленский и Лукашенко провели телефонный разговор, во время которого обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Донбассе.

Зеленский подробно рассказал президенту Беларуси о ситуации на Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки в Минске.