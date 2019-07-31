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Espreso.tvОбществоЗеленский поговорил по телефону с Лукашенко и поблагодарил за участие Беларуси в ТКГ

Зеленский поговорил по телефону с Лукашенко и поблагодарил за участие Беларуси в ТКГ

Президент Беларуси поздравил президента Украины с успешным проведения политической кампании и пожелал успехов в формировании органов власти

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

31 июля состоялся телефонный разговор между Александром Лукашенко и Владимиром Зеленским.

Отмечается, что Зеленский еще раз подтвердил приглашение, ранее направленное в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Украины и Беларуси, который состоится в октябре этого года в Житомире. Александр Лукашенко приглашение принял, отметив, что как инициатор и соавтор данного мероприятия видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран.

Зеленский рассказал президенту Беларуси о ситуации на Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования конфликта.

"Белорусский лидер в свою очередь заверил, что Минск продолжит и впредь прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе, и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну - сторонницу мирных инициатив и процессов", - говорится на сайте президента Беларуси.

Президенты также обсудили вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства. Здесь президенты особое внимание уделили ходу уборочной кампании в обеих странах. Еще одной отдельной темой разговора стали взаимодействие и обеспечение национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере.

" Владимир Зеленский также поздравил Александра Лукашенко с блестящим проведением II Европейских игр, подчеркнув, что в Украине следили и за ходом соревнований и, безусловно, за выступлением своих спортсменов. Александр Лукашенко в ответ поздравил коллегу с высоким результатом украинской сборной", - сообщили в пресс -службе.

В финале разговора Александр Лукашенко пригласил президента Украины посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял.

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