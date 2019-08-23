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Espreso.tvОбществоВ ОПУ создают Совет волонтеров, - Зеленский

В ОПУ создают Совет волонтеров, - Зеленский


фото: president.gov.ua
При Офисе президента Украины создается Совет волонтеров

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на II Международном ветеранском волонтерском форуме "Там, где мы - там Украина", передает Укринформ .

"При Офисе Президента Украины создается Совет волонтеров и будет назначен Уполномоченный по вопросам волонтеров", - сказал он.

Зеленский также заверил, что знает о "наболевших для ветеранов и волонтерах вопросах".

По его словам, медицинское обеспечение, реабилитация, социальная адаптация, вопрос получения земли, жилья, льготного растаможивания автомобилей - это все государство обязательно должно сделать для них.

"У власти больше не будет правильных или неправильных ветеранов, угодных или неугодных волонтеров. Я могу вам гарантировать на 100% одно: наше отношение к вам будет основываться на трех вещах - уважение, уважение и еще раз уважение ", - подчеркнул президент.

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