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Espreso.tvОбществоУкраинский Оскаровский комитет выбрал ленту, которая поедет на конкурс в США

Украинский Оскаровский комитет выбрал ленту, которая поедет на конкурс в США


фото: REUTERS
23 августа Украинский Оскаровский комитет утвердил ленту, которая поедет на конкурс в США

Об этом комитет сообщил в Facebook.

"Украинский Оскаровский комитет выбрал фильм-кандидат от Украины - фильм "Домой", реж. Nariman Aliev. Поздравляем команду фильма!", - говорится в сообщении.

 

 

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