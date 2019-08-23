Украинский Оскаровский комитет выбрал ленту, которая поедет на конкурс в США
23 августа, 2019, 15:25
23 августа Украинский Оскаровский комитет утвердил ленту, которая поедет на конкурс в США
Об этом комитет сообщил в Facebook.
"Украинский Оскаровский комитет выбрал фильм-кандидат от Украины - фильм "Домой", реж. Nariman Aliev. Поздравляем команду фильма!", - говорится в сообщении.
- Напомним, 12 августа Украина выдвинула на "Оскар" фильм "Домой" о событиях на Донбассе и в Крыму.
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