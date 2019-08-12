Украина выдвинула на "Оскар" фильм "Домой" о событиях на Донбассе и в Крыму

12 августа, 2019, 16:40

Украинский оскаровский комитет выбрал фильм, который будет участвовать в отборе на выдвижение на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины

Об этом сообщает Украинский оскаровский комитет в Facebook.

"В этом году в национальном отборе участие будет один фильм - "Домой" режиссера Наримана Алиева, 96 минут", - говорится в сообщении.

Сюжет ленты разворачивается вокруг военных действий на востоке Украины и в Крыму.

"Потеряв старшего сына вследствие военных действий на востоке Украины, Мустафа решает похоронить его на родине в Крыму. Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след на их отношениях", - рассказали в оскаровском комитете.