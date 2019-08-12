//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина выдвинула на "Оскар" фильм "Домой" о событиях на Донбассе и в Крыму

Украина выдвинула на "Оскар" фильм "Домой" о событиях на Донбассе и в Крыму

Украинский оскаровский комитет выбрал фильм, который будет участвовать в отборе на выдвижение на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины

Об этом сообщает Украинский оскаровский комитет в Facebook.

"В этом году в национальном отборе участие будет один фильм - "Домой" режиссера Наримана Алиева, 96 минут", - говорится в сообщении.

Сюжет ленты разворачивается вокруг военных действий на востоке Украины и в Крыму.

"Потеряв старшего сына вследствие военных действий на востоке Украины, Мустафа решает похоронить его на родине в Крыму. Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след на их отношениях", - рассказали в оскаровском комитете.

  • Стоит отметить, что заседание комитета о делегировании участника от Украины на "Оскар" состоится 23 августа.
  • Полнометражная лента "Домой" (Evge / Homeward) украинского режиссера Наримана Алиева - это фильм о крымском татарине, сын которого был убит во время войны на Донбассе. Премьера фильма состоялась 22 мая на 72-м Каннском международном кинофестивале, где она приняла участие в программе "Особый взгляд".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

12 августа, 2019 понедельник

11 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать