Украина выдвинула на "Оскар" фильм "Домой" о событиях на Донбассе и в Крыму
12 августа, 2019, 16:40
Украинский оскаровский комитет выбрал фильм, который будет участвовать в отборе на выдвижение на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины
Об этом сообщает Украинский оскаровский комитет в Facebook.
"В этом году в национальном отборе участие будет один фильм - "Домой" режиссера Наримана Алиева, 96 минут", - говорится в сообщении.
Сюжет ленты разворачивается вокруг военных действий на востоке Украины и в Крыму.
"Потеряв старшего сына вследствие военных действий на востоке Украины, Мустафа решает похоронить его на родине в Крыму. Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след на их отношениях", - рассказали в оскаровском комитете.
- Стоит отметить, что заседание комитета о делегировании участника от Украины на "Оскар" состоится 23 августа.
- Полнометражная лента "Домой" (Evge / Homeward) украинского режиссера Наримана Алиева - это фильм о крымском татарине, сын которого был убит во время войны на Донбассе. Премьера фильма состоялась 22 мая на 72-м Каннском международном кинофестивале, где она приняла участие в программе "Особый взгляд".
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