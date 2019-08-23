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Espreso.tvОбществоThe Guardian поняла свою ошибку и сделала Крым украинским. Фотофакт

The Guardian поняла свою ошибку и сделала Крым украинским. Фотофакт

Британская газета The Guardian изменила подпись к фото из Крыма, где полуостров значился как русский

Об этом говорится в подписи к фото на сайте The Guardian .

"Крым. Туристы посещают 5-й фестиваль искусств "Таврида" вблизи города Судак (Заголовок внесен с 23 августа 2019 года: Крым был аннексирован Украины Россией в 2014 году)", - говорится в подписи к фото.

Ранее в подписи не было упоминания об аннексии: "Крым. Россия. Туристы посещают 5-й фестиваль искусств "Таврида" вблизи города Судак".

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