The Guardian поняла свою ошибку и сделала Крым украинским. Фотофакт

23 августа, 2019, 18:17

Британская газета The Guardian изменила подпись к фото из Крыма, где полуостров значился как русский

Об этом говорится в подписи к фото на сайте The Guardian .

"Крым. Туристы посещают 5-й фестиваль искусств "Таврида" вблизи города Судак (Заголовок внесен с 23 августа 2019 года: Крым был аннексирован Украины Россией в 2014 году)", - говорится в подписи к фото.

Ранее в подписи не было упоминания об аннексии: "Крым. Россия. Туристы посещают 5-й фестиваль искусств "Таврида" вблизи города Судак".